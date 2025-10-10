Ричмонд
Ростовский атомщик создал настольную игру с участием котиков

Инженер Ростовской АЭС потратил 300 часов на создание тематической игры.

Источник: Комсомольская правда

Инженер Ростовской АЭС создал тематическую настольную игру. Об этом сообщается на сайте Росэнергоатом.

Ведущий инженер-программист Ростовской АЭС Алексей Лянгузов придумал настольную игру «Концерн Росатомкотики». Ее участники примеряют на себя роли руководителей предприятий и борются за лидерство в атомной отрасли.

Название игры не случайно и связано с дюжиной котиков, которых Алексей создал для корпоративного календаря. Животные символизируют различные профессии атомной отрасли. Котики завоевали такую популярность среди коллег, что инженер решил повторить успех и к 80-летию атомной промышленности разработал игру с их участием.

— Это крупнейший проект в моей волонтерской практике. Многие элементы создавались вручную, включая собственный ЧПУ-станок для точного раскроя картона. На разработку ушло более 300 часов: все летние вечера, выходные и отпуск. Но результат стоил усилий.", — рассказал атомщик.

Первый тираж составил всего 70 экземпляров, но его планируют увеличить.