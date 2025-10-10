МГУ будет наращивать число кубитов квантового компьютера на холодных атомах

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН.