Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дифференцированные тарифы на парковку в Петербурге заработают с 15 октября

В Санкт-Петербурге с 15 октября вступает в силу новая система тарифов на оплату парковки транспортных средств. Она основана на дифференцированном ценообразовании, сообщили в городском комитете по транспорту.

Источник: Коммерсантъ

Теперь уровень загруженности участка будет напрямую влиять на стоимость часа парковки. Власти Петербурга ввели четыре коэффициента: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — 50−70%, КЗ 3 — 70−85%, КЗ 4 — более 85%.

В соответствии с приведенными уровнями загрузки плата для водителей транспортных средств составит: категории А и М — от 50 до 180 ₽/час; категория В — от 100 до 360 ₽/час; иные категорий — от 200 до 720 ₽/час.

В комтрансе заверили, что все оформленные в настоящее время парковочные разрешения продолжат действовать на прежних условиях до окончания своего срока. Также новая система оставила без изменений возможность бесплатной парковки для льготных категорий лиц.

Подробнее о новой системе тарифов — в материале «Ъ-СПб» «Тарифы за парковку в Петербурге приобретают столичный окрас».