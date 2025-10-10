Ричмонд
В Самарской области отменили прогулки по Волге

В Самарской области речное пассажирское предприятие решило прекратить прогулочные рейсы на теплоходах с 11 октября.

Источник: Аргументы и факты

Самарское речное пассажирское предприятие 10 октября заявило о прекращении полуторачасовых речных прогулок.

Излюбленное увеселение туристов решено приостановить с 11 октября, так что в нынешние выходные прогуляться с ветерком не получится. Возможно, именно «ветерок» и стал причиной прекращения развлекательных прогулок. Погода в регионе стремительно меняется, причём не в лучшую сторону. Выдержать полтора часа на открытой палубе при таких метоусловиях непросто. А в трюме или закрытом салоне видовая поездка большого интереса не представляет.

Когда услуга вернётся, не сообщается. Но, по опыту прошлых лет, только с началом нового теплого сезона. Уже в 2026 году.