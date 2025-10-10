Минский суши-бар приостановил работу после жалоб на отравление едой оттуда

В Минске санитарная служба проверила популярные суши-бар и фитнес-клуб после жалоб посетителей в соцсетях, пишет агентство «Минск-Новости».
В соцсети минчанка рассказала, что получила отравление после еды, заказанной доставкой в суши-баре, находящемся на улице Мстиславца, 8. Девушка поделилась, что у нее была температура около 39 градусов и пришлось вызывать даже скорую помощь.
Санслужба установила, что с 26 сентября по 7 октября в столице не регистрировались случаи инфекционных заболеваний, связанные с употреблением продукции компании «Гарантия вкуса». Однако суши-бар проверили и с 7 октября приостановили его деятельность до устранения нарушений, а пробы продукции взяли для исследования в лаборатории на микробиологические показатели безопасности.
Также жалоба в соцсетях стала и поводом для проверки фитнес-клуба на проспекте Победителей, 20/1. Девушка в своем ролике назвала неудовлетворительным состояние спортклуба «Мир фитнеса». И нашла поддержку других пользователей, подметивших, что это не «дешевая тренажерка», а ремонт делался, наверное, 20 лет назад.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района жалобу проверили и установили нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
— Для начала административного процесса повесткой вызвано ответственное должностное лицо, — прокомментировали в санслужбе.
