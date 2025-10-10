Минский суши-бар приостановил работу после жалоб на отравление едой оттуда

Санслужба установила, что с 26 сентября по 7 октября в столице не регистрировались случаи инфекционных заболеваний, связанные с употреблением продукции компании «Гарантия вкуса». Однако суши-бар проверили и с 7 октября приостановили его деятельность до устранения нарушений, а пробы продукции взяли для исследования в лаборатории на микробиологические показатели безопасности.