В Архангельске завершился Всероссийский форум молодых ученых «Полюс»

В рамках направления «Популяризаторы» участники предлагали идеи для документального кино, блогов, образовательных программ и научного туризма. Вместе с экспертами они обсуждали, как сделать сложные темы доступными и интересными для широкой аудитории, готовили первые проекты — от медиаплатформ до новых интерактивных маршрутов. По направлению «Первые» юные участники пробовали себя в создании проектов в сфере популяризации научной деятельности среди школьников. Ребята разрабатывали серию мероприятий, акций, методических пособий для сети научных клубов Первых Российской Федерации.