В Архангельске завершился Всероссийский форум молодых ученых «Полюс»

Всероссийский форум молодых ученых «Полюс» организовали с 30 сентября по 3 октября в Архангельске в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Его посвятили развитию научного потенциала Русской Арктики, сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Проекты для развития Арктики разрабатывали более 300 молодых ученых — исследователей, инженеров, журналистов, студентов и школьников, а также активистов Движения первых из разных регионов страны. В течение четырех дней участники создавали карту будущего Северного морского пути, разрабатывали решения для научных, общественных организаций и технологических компаний, а также посещали практические занятия, лекции и экскурсии на объекты научно-популярного туризма.
Работа форума шла по трем направлениям: «Исследователи», «Популяризаторы» и «Первые». По направлению «Исследователи» участники работали над восемью прикладными кейсами, связанными с медициной, экологией, энергетикой и новыми технологиями для Арктики. Участники разрабатывали телемедицинские сервисы, инструменты мониторинга состояния здоровья и окружающей среды, а также проектировали инженерные решения для беспилотников и арктической энергетики.
В рамках направления «Популяризаторы» участники предлагали идеи для документального кино, блогов, образовательных программ и научного туризма. Вместе с экспертами они обсуждали, как сделать сложные темы доступными и интересными для широкой аудитории, готовили первые проекты — от медиаплатформ до новых интерактивных маршрутов. По направлению «Первые» юные участники пробовали себя в создании проектов в сфере популяризации научной деятельности среди школьников. Ребята разрабатывали серию мероприятий, акций, методических пособий для сети научных клубов Первых Российской Федерации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.