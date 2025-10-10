Сезон свадеб и драк за невест начался у лосей в Ленобласти

Гон у лосей стартовал в конце августа, но особо активными они стали только в октябре, когда в лесу похолодало. В теплую погоду, бегая за невестами или борясь с соперниками, самцы перегреваются — виной тому очень густой мех. А в прохладное время все эти процессы ощущаются гораздо комфортнее.