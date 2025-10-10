Сезон свадеб и драк за невест начался у лосей в Ленобласти

У лосей в Ленобласти начался сезон любовных утех и свадеб. А какие свадьбы без драки? Подробнее о лесных взаимоотношениях между сохатыми рассказала Moika78.ru со ссылкой на биолога Павла Глазкова.
Гон у лосей стартовал в конце августа, но особо активными они стали только в октябре, когда в лесу похолодало. В теплую погоду, бегая за невестами или борясь с соперниками, самцы перегреваются — виной тому очень густой мех. А в прохладное время все эти процессы ощущаются гораздо комфортнее.
— В поисках самок женихи выбегают и на дороги. Водители, будьте внимательны, особенно в сумеречное и ночное время! — предупредил биолог.
Самцы ищут себе невест с вечера и до утра и периодически вступают в бои с другими женихами. Главным орудием боев служат рога, битва самцов может длиться более часа.