Суд арестовал директора парка в Челябинске

Финансирование осуществлялось за счет средств субсидии в размере 400 миллионов рублей, выделенной администрацией города на развитие, благоустройство и ремонт учреждения. При этом директор знал о планируемых в 2024 году работах по демонтажу аттракционов, поэтому целесообразность покупки отсутствовала. В результате администрации города причинен ущерб на сумму 86 миллионов рублей.