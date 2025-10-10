Минобрнауки поддержит научно-производственные объединения

В АИРР уточнили, что, по информации министерства, НПО будут создаваться по итогам конкурсного отбора и смогут рассчитывать на государственную поддержку в виде гранта или субсидии от Минобрнауки и Минпромторга. Отмечается, что учредителями НПО могут выступать университеты или научные организации, индустриальные партнеры, а также инвесторы или региональные органы власти.