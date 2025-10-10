В Лаборатории Касперского назвали схемы мошенников в начале учебного года

СИРИУС, 10 окт — РИА Новости. Российские студенты и абитуриенты остаются под прицелом мошенников — в начале осени мошенники крали их конфиденциальные данные, сообщая, что для зачисления в вуз якобы нужно обновить анкету на «Госуслугах», рассказал РИА Новости технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
«Cтуденты и абитуриенты оставались целями злоумышленников. По легенде мошенников, потенциальным жертвам необходимо было обновить анкету через “Госуслуги” якобы для зачисления в институт. Далее злоумышленники просили назвать код из смс от “Госуслуг”, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы в сервисе», — сказал он на полях форума Finopolis, комментируя атаки на подростков в период начала учебного года.
Иванов напомнил, что в этом году злоумышленники также активно пытались обманывать россиян, используя легенды, связанные с доставкой цветов к праздникам — 8 Марта и 1 Сентября. Жертве приходили смс и поступали звонки якобы о доставке подарка или цветов.
Цель злоумышленников — выманить код от важного информационного сервиса. В такие моменты потенциальная жертва может не распознать угрозу и, не задумываясь, называть этот код мошеннику.
«8 марта сообщение о доставке цветов и подарков может вызывать меньше удивления. В этом плане бдительность снижается. Мошенники всем этим пользуются», — пояснил Иванов.
Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, в «Лаборатории Касперского» порекомендовали критически относиться к любым внезапным звонкам и входящим сообщениям в почте и мессенджерах, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок и никому не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.