Таможенники запустили приложение для подачи пассажирской декларации

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В Узбекистане появилось новое мобильное приложение «Yolovchi deklaratsiyasi» (Пассажирская декларация), которое призвано упростить и ускорить процесс подачи пассажирской таможенной декларации при пересечении границы.

Источник: Vaib.Uz

Приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом. Пользователю достаточно ввести свои паспортные данные — на основе этой информации основные разделы декларации заполняются автоматически. Далее пассажиру нужно лишь добавить сведения о стране въезда или выезда, а также указать перемещаемую валюту и другие товары. Всё это можно сделать буквально за пару минут.

Для дополнительного удобства предусмотрена функция автоматического добавления IMEI-кодов мобильных устройств: теперь не нужно вручную вводить 15-значные цифры — их можно просто отсканировать с помощью приложения, и данные моментально добавятся в декларацию.

В местах прохождения границы для физических лиц будут созданы бесплатные Wi-Fi зоны, чтобы каждый мог воспользоваться приложением даже без мобильного интернета.

Новое приложение поможет избежать традиционных проблем бумажных деклараций — задержек, опечаток, неполных данных или самовольных правок в документах. Теперь все необходимые сведения можно подготовить заранее и отправить в таможню.

Приложение доступно для смартфонов на Android и iOS и уже сейчас его можно скачать через Play Market и App Store. Пока сервис работает для оформления декларации по прилёту в аэропорт Ташкента, а с 1 ноября этого года будет внедрён на всех пограничных пунктах пропуска.