Таможенники запустили приложение для подачи пассажирской декларации

Приложение доступно для смартфонов на Android и iOS и уже сейчас его можно скачать через Play Market и App Store. Пока сервис работает для оформления декларации по прилёту в аэропорт Ташкента, а с 1 ноября этого года будет внедрён на всех пограничных пунктах пропуска.