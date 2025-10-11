Таможенники запустили приложение для подачи пассажирской декларации

Приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом. Пользователю достаточно ввести свои паспортные данные — на основе этой информации основные разделы декларации заполняются автоматически. Далее пассажиру нужно лишь добавить сведения о стране въезда или выезда, а также указать перемещаемую валюту и другие товары. Всё это можно сделать буквально за пару минут.
Для дополнительного удобства предусмотрена функция автоматического добавления IMEI-кодов мобильных устройств: теперь не нужно вручную вводить 15-значные цифры — их можно просто отсканировать с помощью приложения, и данные моментально добавятся в декларацию.
В местах прохождения границы для физических лиц будут созданы бесплатные Wi-Fi зоны, чтобы каждый мог воспользоваться приложением даже без мобильного интернета.
Новое приложение поможет избежать традиционных проблем бумажных деклараций — задержек, опечаток, неполных данных или самовольных правок в документах. Теперь все необходимые сведения можно подготовить заранее и отправить в таможню.
Приложение доступно для смартфонов на Android и iOS и уже сейчас его можно скачать через Play Market и App Store. Пока сервис работает для оформления декларации по прилёту в аэропорт Ташкента, а с 1 ноября этого года будет внедрён на всех пограничных пунктах пропуска.