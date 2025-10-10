Умерла актриса Эльвира Осипова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет, сообщил актер Артем Цыпин.
«Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Осипова умерла 1 октября, причина смерти не уточняется. Кроме работ в театре, она также сыграла в нескольких кинофильмах, в числе которых «Слепой дождь», «Счастливый человек» и «Чёрная курица, или Подземные жители».