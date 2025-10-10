На Рязанском станкоремонтном заводе начали обучение бережливым технологиям

Под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) 3 октября сотрудники предприятия узнали про картирование процессов. Составление карты потока позволяет увидеть текущее состояние процесса вплоть до мелких операций, а затем определить потенциал для улучшений и повышения производительности. Карта дополняется информацией о времени выполнения операций, количестве запасов, загрузке оборудования, количестве занятого персонала и другом.