На Рязанском станкоремонтном заводе начали обучение бережливым технологиям

Команда предприятия трудится под руководством экспертов Регионального центра компетенций.

Рабочая группа Рязанского станкоремонтного завода приступила к изучению инструментов бережливого производства. Это соответствует целям федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития бизнеса региона.

Под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) 3 октября сотрудники предприятия узнали про картирование процессов. Составление карты потока позволяет увидеть текущее состояние процесса вплоть до мелких операций, а затем определить потенциал для улучшений и повышения производительности. Карта дополняется информацией о времени выполнения операций, количестве запасов, загрузке оборудования, количестве занятого персонала и другом.

Сотрудники РЦК совместно с рабочей группой завода составили карту процесса — блок-схему действий, необходимых для создания готового продукта. Теперь специалистам предприятия предстоит проанализировать полученный результат и выработать стратегию оптимизации непосредственно на реальном производственном участке.

Напомним, что с 2025 года эксперты РЦК помогают предприятиям региона внедрять бережливые технологии по федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Более подробную информацию можно узнать на ИТ-платформе.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.