В Карелии в поселке Найстенъярви открыли модельную библиотеку

В 2024 году учреждение победило в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек. В результате этого в нем провели косметический ремонт, установили современную мебель, обновили компьютерное оборудование и оргтехнику. Книжный фонд пополнился 5582 новыми изданиями — от классики до современной литературы, а также познавательными энциклопедиями и книгами для детей.