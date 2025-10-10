В Карелии в поселке Найстенъярви открыли модельную библиотеку

Новую модельную библиотеку, уже 13-ую в Карелии, открыли в поселке Найстенъярви. Ее модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Ежегодно библиотеку в Найстенъярви посещают около 4,5 тыс. человек, там проводят около 100 разнообразных мероприятий. Теперь библиотека предлагает еще больше возможностей для образования, досуга и семейного общения.
В 2024 году учреждение победило в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек. В результате этого в нем провели косметический ремонт, установили современную мебель, обновили компьютерное оборудование и оргтехнику. Книжный фонд пополнился 5582 новыми изданиями — от классики до современной литературы, а также познавательными энциклопедиями и книгами для детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.