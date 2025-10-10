34 жителя Башкирии получили новые органы

Как подчеркивают в Минздраве, эти достижения не только демонстрируют развитие высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, но и свидетельствуют о весомом вкладе башкирских специалистов в спасение жизней и улучшение ее качества для пациентов с наиболее тяжелыми заболеваниями.