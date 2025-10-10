Ричмонд
34 жителя Башкирии получили новые органы

В Башкирии провели 34 операции по пересадке органов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала 2025 года провели более 18 400 высокотехнологичных операций, 34 из которых — трансплантации органов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

В Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова проводят пересадку печени и почки взрослым пациентам. Хирурги Республиканской детской клинической больницы выполняют трансплантацию почек детям, а в Республиканском кардиологическом центре освоили пересадку сердца.

В этом году врачи провели 21 операцию по пересадке почки, 9 — по пересадке печени и 4 — по пересадке сердца.

Как подчеркивают в Минздраве, эти достижения не только демонстрируют развитие высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, но и свидетельствуют о весомом вкладе башкирских специалистов в спасение жизней и улучшение ее качества для пациентов с наиболее тяжелыми заболеваниями.

