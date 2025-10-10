NYT: Венесуэла предложила Трампу природные ресурсы в обмен на отказ от планов по свержению Мадуро

Издание напоминает, что ранее глава Белого дома потребовал доступ к украинским полезным ископаемым в качестве платы за поддержку США военных усилий Киева. Кроме того, Трамп часто сетовал на то, что США не получили иракской нефти после вторжения в 2003 году. А в 2019 году он согласился оставить американские войска в Сирии при условии, что Америка «сохранит нефть». Но обсуждавшаяся Венесуэлой и США сделка была особенно масштабной и представляла собой самую амбициозную попытку «ресурсной дипломатии» во время второго президентского срока Трампа, подчеркивает американская газета.