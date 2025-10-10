Ричмонд
Эксперт объяснила, как вождение влияет на тревожность

Психолог Шегрен: Поездка за рулем может повысить уровень тревоги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поездки за рулем автомобиля могут как снизить тревогу, так и усилить ее — все зависит от психологического состояния водителя. Об этом рассказала семейный психолог Надежда Шегрен в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, управление автомобилем требует концентрации на текущем моменте: дорожной ситуации, сигналах светофора и выборе маршрута. Это помогает переключить внимание с тревожных мыслей и действует как своеобразная медитация в движении.

— Секрет в том, чтобы честно спросить себя перед поездкой: «Могу ли я сейчас переключиться?» Если да, руль работает как инструмент разрядки. Если нет, тревога только усилится, — пояснила психолог.

Когда человек уже находится в состоянии сильной тревоги и пытается одновременно справляться с эмоциями и управлять автомобилем, это может привести к обратному эффекту. В таком случае внимание рассеивается, реакции становятся резкими и импульсивными, что создает опасность на дороге.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Качугском районе пассажирка «Тойоты» скончалась в аварии.