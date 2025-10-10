В центре Ростова из-за аварийного отключения электричества погасли светофоры

В центре Ростова перестали работать светофоры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Александр Скрябин.
Светофоры погасли из-за аварийного отключения электроэнергии. Пока работники энергокомпаний занимаются устранением проблемы, на самых оживленных участках проезжей части движение будут регулировать сотрудники Госавтоинспекции. Автовладельцев просят проявить терпение, быть внимательными в условиях непогоды, соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на знаки.
— По мере восстановления подачи электроэнергии бригады Центра Интеллектуальной Транспортной Системы проверяют работоспособность всех светофорных объектов, — говорится в сообщении.
