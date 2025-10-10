Бедность среди детей в Молдове достигла тревожных масштабов: более трети живут в условиях абсолютной нищеты.
Уровень абсолютной бедности среди детей в Республике Молдова продолжал расти в 2022—2024 годах, достигнув в 2024 году 33,6% — такой же показатель, как и среди всего населения, но с более резким увеличением по сравнению с предыдущим годом (+3,4 процентных пункта). В то же время 17,1% детей живут в условиях крайней бедности, по сравнению с 15,4% в общей популяции, говорится в исследовании, опубликованном Национальным бюро статистики.
Дети в селах — самые уязвимые.
Разрыв между городом и селом значителен. В 2024 году 46,6% детей, проживающих в сельской местности, находились ниже порога абсолютной бедности, в то время как в городах этот показатель составлял 18,6%. Уровень бедности среди городских детей вырос на 4,2 пункта, а в сельской местности — на 2 пункта.
Факторы, влияющие на уровень бедности, включают размер и тип домохозяйства. Наибольшему риску подвержены дети из семей с тремя и более детьми — 53,3%, тогда как в семьях с одним ребёнком этот показатель составляет 22,2%. Дети, живущие в домохозяйствах, состоящих из нескольких семейных ядер (часто встречающихся в сёлах), имеют уровень бедности 41,1%.
Эмиграция родителей усугубляет ситуацию.
Занятость родителей остаётся ключевым фактором благополучия детей. Самый низкий уровень бедности — 18,2% — наблюдается в семьях, где оба родителя работают по найму. В семьях с одним работающим родителем бедность составляет 29,2%, а в случаях, когда один из родителей работает самостоятельно, показатель самый высокий.
Отдельная проблема — миграция родителей: 15,9% детей имеют хотя бы одного родителя за границей. В таких семьях уровень бедности на 3,4 пункта выше, чем в тех, где родители живут дома (33,1%). Более того, рост бедности за последний год был сильнее среди детей мигрантов (+4,4 пункта) по сравнению с детьми, родители которых находятся в стране (+3,2 пункта).
Вместо того, чтобы накормить детей им предлагают сменить пол…
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).
Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?
Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).
Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!
Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).