Маленькие бедняки: Более трети детей в Молдове живут в условиях абсолютной нищеты

Уровень абсолютной бедности среди детей в Республике Молдова продолжал расти в 2022—2024 годах, достигнув в 2024 году 33,6% — такой же показатель, как и среди всего населения, но с более резким увеличением по сравнению с предыдущим годом (+3,4 процентных пункта). В то же время 17,1% детей живут в условиях крайней бедности, по сравнению с 15,4% в общей популяции, говорится в исследовании, опубликованном Национальным бюро статистики.