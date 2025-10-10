Главные новости недели с 6 по 10 октября 2025 года

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия
«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания», — сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
Названы причины авиакатастрофы самолета AZAL
Премьер Франции подал в отставку спустя 27 дней в должности
Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьен Лекорню заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства. Объясняя причины своей отставки, он обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира
Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Белый дом, комментируя это решение, назвал обвинил Нобелевский комитет в политизированности.