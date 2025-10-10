Ричмонд
Главные новости недели с 6 по 10 октября 2025 года

Итоги недели с 6 по 10 октября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания», — сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Названы причины авиакатастрофы самолета AZAL

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что причины крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года связаны с украинскими БПЛА. Россия в тот день вела три БПЛА ВСУ, которые пересекли границу. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России.

Премьер Франции подал в отставку спустя 27 дней в должности

Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьен Лекорню заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства. Объясняя причины своей отставки, он обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 по местному времени (совпадает с мск) в пятницу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Белый дом, комментируя это решение, назвал обвинил Нобелевский комитет в политизированности.

