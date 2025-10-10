Венесуэльский парламентарий осудил присуждение Нобелевской премии мира Мачадо

КАРАКАС, 10 октября. /ТАСС/. Депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, вице-президент партии «Мы можем» Вильян Родригес подверг резкой критике присуждение Нобелевской премии мира представительнице крайне правой венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
«Присуждение Нобелевской премии мира Мачадо вызывает чувство возмущения и стыда», — заявил депутат корреспонденту ТАСС. Он подчеркнул, что Нобелевская премия мира за последние годы полностью утратила престиж. «Когда мы сравниваем монахиню мать Терезу, Нельсона Манделу, ставшего президентом ЮАР, которые были удостоены этой премии, с сегодняшним днем, то отчетливо понимаем, что Нобелевскую премию мира теперь присуждают тем, кто выступает за войну, на совести которых тысячи невинных жертв», — сказал Родригес.
Политик напомнил, что Мачадо ответственна за многочисленные жертвы во время массовых волнений, участвовала в попытке переправить большую партию вооружений в Венесуэлу под видом гуманитарной помощи, выступает за военное вторжение США в республику и поддерживает незаконные санкции США против венесуэльской экономики. Он также отметил поддержку Мачадо геноцида Израиля против палестинского народа в секторе Газа.
Решение Нобелевского комитета отвечает интересам Вашингтона, чтобы «оказать психологическое давление, оправдать развертывание Вооруженных сил США, включая эсминцы, атомную подводную лодку, десантные корабли, военную авиацию в Карибском регионе и развязать неминуемую агрессию против Венесуэлы», убежден Родригес. Он указал, что «США стремятся установить в Венесуэле марионеточное правительство, которое положит конец сотрудничеству боливарианской революции с Россией и Китаем, чтобы разрушить БРИКС и остановить развитие многополярного мира».
«США не принимают во внимание тот факт, что Вооруженные силы Боливарианской Республики и венесуэльский народ с оружием в руках будут упорно защищать территориальную целостность, право на независимое развитие и суверенитет Родины», — подчеркнул парламентарий.