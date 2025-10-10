Венесуэльский парламентарий осудил присуждение Нобелевской премии мира Мачадо

«Присуждение Нобелевской премии мира Мачадо вызывает чувство возмущения и стыда», — заявил депутат корреспонденту ТАСС. Он подчеркнул, что Нобелевская премия мира за последние годы полностью утратила престиж. «Когда мы сравниваем монахиню мать Терезу, Нельсона Манделу, ставшего президентом ЮАР, которые были удостоены этой премии, с сегодняшним днем, то отчетливо понимаем, что Нобелевскую премию мира теперь присуждают тем, кто выступает за войну, на совести которых тысячи невинных жертв», — сказал Родригес.