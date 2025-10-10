В Орехово-Зуеве к сентябрю 2026 года отремонтируют школу № 16

Капитальный ремонт средней школы № 16, расположенной на улице Мадонской в городе Орехово-Зуево, планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Общая площадь здания, которое сейчас обновляют, превышает 7 тыс. кв. м. В рамках капремонта в нем планируют провести полный комплекс внутренних отделочных работ, улучшить фасад, установить современные входные группы. Также специалисты заменят все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. После завершения основных строительных работ учебные классы оснастят новой мебелью и современным техническим оборудованием.
Сейчас на объекте задействован 21 работник. Строители завершают демонтажные работы и уже приступили к укладке новой кровли. На третьем этаже они делают внутренние перегородки. В школу уже привезли все необходимые материалы для ремонта.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.