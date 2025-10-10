Обучение в «Школе ухода» прошли свыше 2 тыс. жителей Кировской области

Более 2 тыс. жителей Кировской области в этом году обучились в «Школах ухода». Это соответствует целям национального проекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
В области на базе 42 соцучреждений организовано обучение для тех, кто хочет получить навыки ухода за маломобильными гражданами на дому. В «Школе ухода» учат правильно помогать людям, используя технические средства реабилитации.
«“Школа ухода” создана для обучения навыкам общего ухода за людьми, имеющими трудности с самообслуживанием и нуждающимися в постоянном уходе и помощи. Программа очень востребована у жителей региона. Начиная с 2019 года обучение в “Школе ухода” прошли более 13 000 человек», — пояснила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.
Отметим, что технические средства реабилитации (ТСР) можно взять в пунктах проката, которые открыты в каждом муниципалитете региона. Сегодня насчитывается более 70 тыс. единиц ТСР — это в том числе многофункциональные кровати, кресла-коляски, костыли, трости опорные.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.