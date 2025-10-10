Пса сбила машина, а затем он застрял в киоске: его спасло людское неравнодушие

Вчера вечером, 9 октября, в Уфе сотрудники экстренной службы провели операцию по спасению животного. Как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, на территории завода из-под заброшенного киоска была вызволена травмированная собака.
По информации УГЗ, дворняга оказалась в западне после того, как ее сбила машина. Для спасения животного специалисты использовали специальное снаряжение, которое позволило безопасно извлечь пса из-под конструкции.
Спасенную собаку передали женщине из службы охраны предприятия, которая взяла на себя заботу о дальнейшей судьбе животного.
В УГЗ отметили, что спасатели регулярно оказывают помощь не только людям, но и животным, однако приоритет всегда остается за вызовами, связанными с угрозой жизни и безопасности человека. В управлении поблагодарили сотрудников ведомства за проявленные неравнодушие и профессионализм.
