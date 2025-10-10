Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пса сбила машина, а затем он застрял в киоске: его спасло людское неравнодушие

В Уфе УГЗ спасло застрявшего под киоском травмированного пса.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 9 октября, в Уфе сотрудники экстренной службы провели операцию по спасению животного. Как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, на территории завода из-под заброшенного киоска была вызволена травмированная собака.

По информации УГЗ, дворняга оказалась в западне после того, как ее сбила машина. Для спасения животного специалисты использовали специальное снаряжение, которое позволило безопасно извлечь пса из-под конструкции.

Спасенную собаку передали женщине из службы охраны предприятия, которая взяла на себя заботу о дальнейшей судьбе животного.

В УГЗ отметили, что спасатели регулярно оказывают помощь не только людям, но и животным, однако приоритет всегда остается за вызовами, связанными с угрозой жизни и безопасности человека. В управлении поблагодарили сотрудников ведомства за проявленные неравнодушие и профессионализм.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.