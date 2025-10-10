Завод Калужской области начал внедрять бережливые технологии

Команда предприятия «МостоСтройИнжиниринг» из Калужской области приступила к внедрению инструментов бережливого производства в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития бизнеса региона.
Компания основана в 2013 году и специализируется на изготовлении вспомогательных устройств для строительства мостов, тоннелей и эстакад, а также индивидуальных металлоконструкций. Продукция предприятия поставляется как внутри страны, так и за рубеж.
Внедрять инструменты бережливых технологий начали специалисты регионального центра компетенций (РЦК). Предварительно сотрудники РЦК обучили рабочую группу компании основам бережливого производства. Также рабочая группа уже выбрала для оптимизации пилотный поток — производство мостовых металлических конструкций, на который приходится 72% выручки компании.
«Внедрение инструментов бережливого производства позволит не просто оптимизировать текущие процессы, но и заложить устойчивую основу для масштабирования бизнеса. Мы уже запустили пилотный поток и с большим интересом и нетерпением ждем первых результатов», — отметил генеральный директор «МостоСтройИнжиниринг» Павел Дорогов.
После завершения первичного обучения команда предприятия пройдет два модуля углубленного обучения, включая практический тренинг на «Фабрике процессов» — уникальной площадке РЦК. Также в рамках этапа «Диагностика и планирование» будет создан проектный офис из инструкторов-сотрудников компании для последующего внедрения изменений и тиражирования успешного опыта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.