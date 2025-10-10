Патриарх Кирилл собирается освятить храмы и навестить раненых бойцов в Ростове

В октябре донскую столицу посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил пресс-секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия Игорь Петровский.
Глава Русской Православной Церкви приедет на два дня. Планируется, что 19 октября он освятит главный храм Южного военного округа — приход святого Георгия Победоносца, а 20 октября — храм святителя Луки Крымского при военном госпитале. В этот же день Патриарх навестит раненых участников спецоперации.
Кроме того, глава РПЦ примет участие в закладке камня будущего Успенского собора на территории бывшего аэродрома.
