В Нижневартовске выездные бригады получили новые мобильные кардиографы

Мобильные кардиографы «Кардиометр-МТ» начали использовать с 1 октября в Нижневартовске выездные бригады скорой медицинской помощи. Внедрение современных технологий помогает повысить качество медицинской помощи, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.
На станцию поступило 25 аппаратов. Для сотрудников провели обучающую лекцию, где подробно разъяснили функциональные возможности и особенности нового оборудования.
Современные устройства оснащены автоматической системой анализа электрокардиограммы, что делает их автономными и высокоточными. Кардиографы интегрируются с информационными системами, позволяют передавать данные через Bluetooth на планшет медработника и в онлайн-режиме в лечебное учреждение. Все результаты отображаются на рабочем компьютере врача Нижневартовской окружной клинической больницы. Дополнительно приборы оснащены встроенным принтером для быстрой печати кардиограмм. «Использование таких технологий позволяет ускорить диагностику и оптимизировать сроки госпитализации пациентов. Это особенно важно при оказании экстренной помощи, когда на счету каждая минута», — отметили в Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.