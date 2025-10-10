В Нижневартовске выездные бригады получили новые мобильные кардиографы

Современные устройства оснащены автоматической системой анализа электрокардиограммы, что делает их автономными и высокоточными. Кардиографы интегрируются с информационными системами, позволяют передавать данные через Bluetooth на планшет медработника и в онлайн-режиме в лечебное учреждение. Все результаты отображаются на рабочем компьютере врача Нижневартовской окружной клинической больницы. Дополнительно приборы оснащены встроенным принтером для быстрой печати кардиограмм. «Использование таких технологий позволяет ускорить диагностику и оптимизировать сроки госпитализации пациентов. Это особенно важно при оказании экстренной помощи, когда на счету каждая минута», — отметили в Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи.