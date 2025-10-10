В Москве стартовал международный фестиваль «Наука 0+»

В парке «Зарядье» в эти же дни представят особую программу. В центре «Заповедное посольство» будет работать «Лекторий без границ»: ученые из ведущих российских научных центров расскажут о последних прорывах отечественной науки. Параллельно пройдет более 40 практических мастер-классов, в ходе которых гости погрузятся в мир геологии, палеонтологии, биотехнологий, генетики и медицины. Еще они смогут посетить медицинский кластер, физические, химические и робототехнические интерактивные площадки и уникальную выставку метеоритов и животных ледникового периода. Полный список мероприятий и информацию о регистрации можно найти на официальном сайте фестиваля.