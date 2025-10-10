В Москве стартовал международный фестиваль «Наука 0+»

Международный фестиваль «Наука 0+» стартовал в Москве и продлится до 12 октября. Проведение интеллектуальных мероприятий для школьников способствует развитию их талантов, что соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Главная тема мероприятия — «Твоя квантовая вселенная». Фестиваль пройдет на нескольких городских площадках. Центральными из них станут фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
«Мероприятия рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки ― от школьников до педагогов и ученых. Гостей ждет насыщенная программа: лекции и мастер-классы, которые охватят все актуальные направления — от квантовой физики до искусственного интеллекта. Кроме того, можно посетить интерактивные выставки и отправиться на экскурсии в настоящие научные лаборатории», ― рассказали в пресс-службе ведомства.
Одной из центральных площадок фестиваля станет Московский дворец пионеров. Там 11 и 12 октября для самых юных гостей пройдет детский фестиваль науки. Ребят ждут интерактивные программы, научная игротека с настольными играми и парк тематических развлечений. В школе юного исследователя гости проведут необычные эксперименты, а студенты и преподаватели ведущих вузов расскажут о работе в учебных лабораториях. Кроме того, на площадках научно-производственных компаний можно будет увидеть, как теоретические разработки применяются на практике.
На площадке Шуваловского корпуса 11 и 12 октября для учителей организуют панельную дискуссию и педагогический лекторий. Одним из ключевых событий станет собрание клуба молодых ученых Москвы, где участники расскажут о своих достижениях, личном опыте и планах.
В парке «Зарядье» в эти же дни представят особую программу. В центре «Заповедное посольство» будет работать «Лекторий без границ»: ученые из ведущих российских научных центров расскажут о последних прорывах отечественной науки. Параллельно пройдет более 40 практических мастер-классов, в ходе которых гости погрузятся в мир геологии, палеонтологии, биотехнологий, генетики и медицины. Еще они смогут посетить медицинский кластер, физические, химические и робототехнические интерактивные площадки и уникальную выставку метеоритов и животных ледникового периода. Полный список мероприятий и информацию о регистрации можно найти на официальном сайте фестиваля.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.