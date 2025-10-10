В Туве открыли девятнадцатую модельную библиотеку

Центральную районную библиотеку Пий-Хемского кожууна открыли 4 октября после капитального ремонта в городе Туран Республики Тыва. Ее модернизировали в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Это уже 19-я модельная библиотека в республике. В здании заменили полы, окна и двери, системы канализации и отопления. В учреждении также сделали пандус для посетителей с особенностями здоровья и специальный санузел.
В библиотеку поступили новые книги и мебель. Фонд пополнился на 3 тыс. печатных изданий. Еще в заведении появилось мультимедийное оборудование (компьютеры, моноблоки, интерактивная панель, проектор и многое другое).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.