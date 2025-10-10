В поселении Нестеровском в Ингушетии завершают благоустройство парка

Реконструкция парка подходит к концу в сельском поселении Нестеровском Сунженского муниципального района Республики Ингушетии. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
Специалисты обновили инженерные коммуникации и модернизировали систему освещения. Особое внимание уделили озеленению — они провели санитарную обрезку деревьев. Также строители восстановили и покрасили ограждения. Помимо этого, в парке появились детская игровая площадка, тихая зона отдыха со скамейками и беседками, прогулочные дорожки с твердым покрытием.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.