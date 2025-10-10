В Алтайском крае с начала года более 660 тысяч человек проверили здоровье

Более 660 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Алтайском крае с начала года. Обследования проводятся в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
«Практика показывает, что чаще всего врачи во время диспансеризации выявляют эндокринные заболевания, а также болезни системы кровообращения. Есть случаи, когда медики буквально спасают жизни, обнаружив онкологию на этапе, когда она поддается лечению», — сообщил Виктор Томенко.
Впервые выявлено более 93 тыс. случаев заболеваний. Наиболее часто встречаются болезни эндокринной системы (32%), системы кровообращения (17%), мочеполовой системы (10%), органов пищеварения (4%) и дыхания (3%). За девять месяцев в Алтайском крае выявлено 1066 случаев злокачественных новообразований, 85% из них обнаружены на ранних стадиях. По локализации впервые выявлено 190 случаев рака молочной железы, 144 случая злокачественных новообразований кожи, 139 — предстательной железы и 120 — трахеи, бронхов, легкого.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.