В Великом Новгороде прошел третий съезд пчеловодов

Он также отметил, что основной вклад в отрасль пчеловодства вносят личные подсобные хозяйства области. Их доля в общем объеме производства меда составляет более 83%. На начало 2025 года в Новгородской области в хозяйствах всех категорий насчитывается около 12 тыс. пчелосемей, в отрасли работает около 1200 пчеловодов.