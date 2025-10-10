В Великом Новгороде прошел третий съезд пчеловодов

Третий съезд пчеловодов Новгородской области состоялся на базе Новгородского института переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Событие собрало представителей власти, науки и бизнеса, заинтересованных в развитии пчеловодства в области. В ходе съезда были представлены доклады о современном состоянии пчеловодства в Новгородской области, ветеринарных проблемах в отрасли, а также перспективных технологиях и методах пчеловодства. Особое внимание уделили вопросам организации медоносно-кормового конвейера и применению современных биологически активных добавок в пчеловодстве. Своим опытом поделились пчеловоды Новгородской и Псковской областей.
Участники съезда также посетили производственную площадку сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего-сбытового кооператива «Новгородская пасека», расположенную в деревне Ермолино. Глава хозяйства Антон Жеребцов провел экскурсию по цеху переработки и фасовки меда, поделился своим опытом в пчеловодстве, рассказал об особенностях содержания пчел в регионе и о тонкостях производства качественного меда.
«По итогам 2024 года наш регион входит в тройку лидеров по объемам производства товарного меда. Существенный вклад в объемы производства меда вносят пчеловоды Старорусского, Новгородского и Мошенского округов», — сказал заместитель председателя правительства региона Олег Шахов.
Он также отметил, что основной вклад в отрасль пчеловодства вносят личные подсобные хозяйства области. Их доля в общем объеме производства меда составляет более 83%. На начало 2025 года в Новгородской области в хозяйствах всех категорий насчитывается около 12 тыс. пчелосемей, в отрасли работает около 1200 пчеловодов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.