Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За граффити — 5 лет тюрьмы и штраф 75 тысяч евро: Граждан Молдовы судят во Франции за нанесение ущерба национальной обороне

Граждане Молдовы посажены в тюрьму во Франции за мнение в рамках негласной военной цензуры.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Молдовы были осуждены и посажены в тюрьму за мнение во Франции в рамках негласной военной цензуры, сообщает AFP.

Они нарисовали граффити с изображением французских истребителей Mirage в виде гробов с крыльями.

«Прокуратура обвиняет их в нанесении ущерба национальной обороне, за что предусмотрено лишение свободы на пять лет и штраф в 75 000 евро», — сообщает агентство.

Напомним, что в июне 2024 года три гражданина Молдовы задержаны в Париже и помещены под стражу по подозрению в нанесении на стены трафаретов в виде граффити с гробами с надписью «французский солдат на Украине».

Позже в сетях появилось сообщение, что в Париже освободили граждан Молдовы, задержанных по подозрению в нанесении на стены трафаретов в виде граффити с гробами.

Впрочем, их обязали поработать на благо французского общества и назначили штраф в 15000 евро.

Любопытно, что судья, рассматривавший дело, отказался увидеть политические мотивы в деянии задержанных, признав только «незначительный ущерб государственной собственности».

И вот сейчас такое…

Суд в Париже назначен на 23 февраля 2026 года. В настоящее время двое обвиняемых находятся под арестом, остальные — на свободе.

Следим за подробностями.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.

Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).

Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?

Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).

Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!

Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).