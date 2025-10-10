Граждане Молдовы были осуждены и посажены в тюрьму за мнение во Франции в рамках негласной военной цензуры, сообщает AFP.
Они нарисовали граффити с изображением французских истребителей Mirage в виде гробов с крыльями.
«Прокуратура обвиняет их в нанесении ущерба национальной обороне, за что предусмотрено лишение свободы на пять лет и штраф в 75 000 евро», — сообщает агентство.
Напомним, что в июне 2024 года три гражданина Молдовы задержаны в Париже и помещены под стражу по подозрению в нанесении на стены трафаретов в виде граффити с гробами с надписью «французский солдат на Украине».
Позже в сетях появилось сообщение, что в Париже освободили граждан Молдовы, задержанных по подозрению в нанесении на стены трафаретов в виде граффити с гробами.
Впрочем, их обязали поработать на благо французского общества и назначили штраф в 15000 евро.
Любопытно, что судья, рассматривавший дело, отказался увидеть политические мотивы в деянии задержанных, признав только «незначительный ущерб государственной собственности».
И вот сейчас такое…
Суд в Париже назначен на 23 февраля 2026 года. В настоящее время двое обвиняемых находятся под арестом, остальные — на свободе.
Следим за подробностями.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).
Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?
Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).
Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!
Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).