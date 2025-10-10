В Нефтеюганске прошла акция «Красное платье. Сердце женщины»

Акция «Красное платье. Сердце женщины» прошла в поликлинике № 2 Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В. И. Яцкив. Мероприятие направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганду здорового образа жизни среди женщин, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Члены семей участников специальной военной операции прошли обследование у кардиолога, эндокринолога, терапевта, гинеколога, уролога и психолога. Также пациентам измерили давление, уровень кислорода и сахара в крови, провели ЭКГ.
«Родственники участников СВО могут без записи попасть сразу к нескольким специалистам. Кому-то нужно обследование, кому-то консультация», — рассказала и. о. заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Наталья Калиняк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.