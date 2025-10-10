Куба и МЭИ намерены расширить совместные исследовательские проекты

Уточняется, что Центр целевой подготовки НИУ «МЭИ» в Гаване был открыт в ноябре 2024 года при поддержке Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы, Министерства высшего образования Кубы, корпорации Uni n El ctrica и российских специалистов, он служит международной площадкой для повышения квалификации, научных исследований и экспертиз в энергетике с учетом нужд кубинской энергосистемы. Вальтер Белуха Гарсия, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что центр станет прочной основой для долгосрочного партнерства в науке и образовании, обеспечивая энергетику Кубы квалифицированными кадрами. «Мы рассматриваем проекты совместных программ аспирантуры и планируем визиты делегаций кубинских университетов в Москву для расширения сотрудничества», — добавил он.