Вооружился страйкбольным пистолет: парень устроил серию нападений на иностранцев

В Уфе парень устроил серию нападений на студентов-иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали 23-летнего жителя Абзелиловского района Башкирии. Подробности его преступлений рассказала пресс-служба МВД республики.

Согласно данным ведомства, злоумышленник напал на троих студентов одного из уфимских вузов. Угрожая ножом и макетом пистолета, он требовал от потерпевших перевести ему деньги. Получив отказ, подозреваемый начал бить студентов. После непродолжительной схватки нападавший скрылся.

В тот же день с заявлением об аналогичном происшествии в полицию обратился еще один студент-иностранец. Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого и задержали его.

У парня изъяли складной нож и страйкбольный пистолет. Молодой человек во всем сознался. На него завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия», сейчас он под арестом.

