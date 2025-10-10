Вооружился страйкбольным пистолет: парень устроил серию нападений на иностранцев

В Уфе задержали 23-летнего жителя Абзелиловского района Башкирии. Подробности его преступлений рассказала пресс-служба МВД республики.
Согласно данным ведомства, злоумышленник напал на троих студентов одного из уфимских вузов. Угрожая ножом и макетом пистолета, он требовал от потерпевших перевести ему деньги. Получив отказ, подозреваемый начал бить студентов. После непродолжительной схватки нападавший скрылся.
В тот же день с заявлением об аналогичном происшествии в полицию обратился еще один студент-иностранец. Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого и задержали его.
У парня изъяли складной нож и страйкбольный пистолет. Молодой человек во всем сознался. На него завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия», сейчас он под арестом.
