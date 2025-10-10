«Атмосферная картинка и убедительный сюжет». Первые зрители о белорусской спортивной драме

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном кинотеатре «Москва» прошел показ рабочей версии спортивного фильма «Переломный момент», передает корреспондент БЕЛТА.
Показ состоялся в рамках заседания Совета по развитию кинематографии Министерства культуры. В этот раз он прошел в необычном формате — с участием фокус-группы, куда вошли в том числе и профессиональные спортсмены. Фокус-группа смогла увидеть картину раньше всех, высказать свои впечатления и поделиться пожеланиями по корректировке определенных деталей.
Кинолента режиссера Дмитрия Сороки рассказывает историю юного гребца, который ломает ногу и остается за бортом школьной команды. Над фильмом работает полностью белорусская команда, представляющая собой микс молодой крови и профессионалов.
Первый олимпийский чемпион Беларуси, гребец Сергей Макаренко признался, что кинокартина произвела на него большое впечатление. «Съемка очень высокого качества. Артисты сыграли великолепно. Конечно, есть маленькие детали, к которым я как спортсмен придирался. Например, главный тренер учебного заведения ведет себя грубовато. Он все-таки педагог, который работает с молодежью, поэтому ему нужно быть тонким психологом. Но общая картина великолепна. Фильм отлично раскрывает характеры разных персонажей», — сказал Сергей Макаренко.
По его мнению, «Переломный момент» — кино не только про спорт, но и про саму жизнь в целом. Ведь, чтобы чего-то добиться и в жизни, и в спорте, важны сила воли, целеустремленность и характер.
«Приятно, что фильм именно о гребле. Он начинается с достаточно драматичной ситуации, но спорт жесток и коварен, поэтому такая ситуация могла произойти на самом деле. Вообще, актеры большие молодцы. За короткое время они сумели сесть в лодку, а некоторые даже продолжили заниматься греблей после съемок. Надеюсь, этот фильм впечатлит молодых зрителей и поможет в популяризации гребли», — добавила старший тренер национальной команды Беларуси по гребле РЦОП по гребным видам спорта, двукратный олимпийский чемпион Екатерина Карстен.
Она уверена, несмотря на порой жестокие испытания, спорт очень интересен. Он помогает физически развиваться, заводить новых друзей, ездить по соревнованиям и узнавать новые страны, в общем, дарит множество прекрасных возможностей для развития. Например, для персонажей фильма гребля стала шансом найти себе команду, с которой они вместе шли к результату и поддерживали другу друга в трудные минуты.
Еще один представитель фокус-группы, студент Сергей Капорцев отметил, что фильм длился около двух часов, но его продолжительность совершенно не чувствовалась. «Это мотивационная драма, которая заставляет тебя не отрываясь смотреть на экран и проникаться чувствами ко всем героям. Картинка потрясающая, очень атмосферная. Абсолютно каждый кадр можно использовать в качестве обложки. Фильм показался мне убедительным и многообещающим. Думаю, его ждет кассовый успех», — не стал скрывать Сергей Капорцев свои эмоции.
Спортивная драма откроет ХХХI Минский международный кинофестиваль «Лiстапад». А республиканская премьера состоится в ноябре в кинотеатре «Москва».-0-