«Атмосферная картинка и убедительный сюжет». Первые зрители о белорусской спортивной драме

Еще один представитель фокус-группы, студент Сергей Капорцев отметил, что фильм длился около двух часов, но его продолжительность совершенно не чувствовалась. «Это мотивационная драма, которая заставляет тебя не отрываясь смотреть на экран и проникаться чувствами ко всем героям. Картинка потрясающая, очень атмосферная. Абсолютно каждый кадр можно использовать в качестве обложки. Фильм показался мне убедительным и многообещающим. Думаю, его ждет кассовый успех», — не стал скрывать Сергей Капорцев свои эмоции.