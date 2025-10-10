Магнитная буря может начаться на Земле 12 октября

«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. На настоящий момент стоит прогноз на слабые [магнитные] бури», — говорится в сообщении.