Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию со стихийной свалкой в Таганроге

Следователи начали проверку по факту нарушения природоохранного законодательства под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проблему со свалкой в Таганроге. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поводом к проверке послужили публикации в средствах массовой информации. В них сообщалось о свалке, на которую выбрасываются бытовые отходы, автомобильные шины и другой мусор. Периодически все это горит, выделяя в атмосферу вредные вещества.

Свалка находится на Мариупольском шоссе, недалеко от жилых домов. Люди переживают не только за свое здоровье, но и за экологию, однако их жалобы в разные инстанции результата не принесли.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

