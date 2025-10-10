Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию со стихийной свалкой в Таганроге

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проблему со свалкой в Таганроге. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом к проверке послужили публикации в средствах массовой информации. В них сообщалось о свалке, на которую выбрасываются бытовые отходы, автомобильные шины и другой мусор. Периодически все это горит, выделяя в атмосферу вредные вещества.
Свалка находится на Мариупольском шоссе, недалеко от жилых домов. Люди переживают не только за свое здоровье, но и за экологию, однако их жалобы в разные инстанции результата не принесли.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
