В Воронеже пройдет межрегиональный форум работающих добровольцев

Межрегиональный форум работающих добровольцев «Добротворцы» состоится в Воронеже с 17 по 19 октября. Проведение подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном молодежном центре.
Событие объединит активных, неравнодушных молодых людей, стремящихся делать мир лучше, реализуя социально значимые инициативы в свободное от работы время. Форум станет уникальной площадкой для обмена опытом, построения профессиональных и дружеских связей, обсуждения эффективных волонтерских практик и формирования команды единомышленников. В программе — мастер-классы, панельные дискуссии, тренинги по развитию добровольческих компетенций, встречи с лидерами общественных организаций и успешными волонтерами. Участники узнают о современных инструментах управления волонтерскими проектами, а также о возможностях развития добровольчества на предприятиях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.