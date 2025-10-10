В Воронеже пройдет межрегиональный форум работающих добровольцев

Событие объединит активных, неравнодушных молодых людей, стремящихся делать мир лучше, реализуя социально значимые инициативы в свободное от работы время. Форум станет уникальной площадкой для обмена опытом, построения профессиональных и дружеских связей, обсуждения эффективных волонтерских практик и формирования команды единомышленников. В программе — мастер-классы, панельные дискуссии, тренинги по развитию добровольческих компетенций, встречи с лидерами общественных организаций и успешными волонтерами. Участники узнают о современных инструментах управления волонтерскими проектами, а также о возможностях развития добровольчества на предприятиях.