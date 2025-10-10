В Ижевске на фестивале ГТО определили сильнейших среди старшего поколения

Сильнейших спортсменов среди представителей старшего поколения определили в Ижевске на юбилейном, десятом фестивале комплекса ГТО. Он прошел 1 октября в соответствии с ключевыми задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Можгинского района Удмуртии.
Фестиваль комплекса ГТО приурочили к Международному дню пожилых людей. Свою спортивную форму и волю к победе в этот день продемонстрировали 80 спортсменов, представлявших 15 районов Удмуртии. Программа состязаний включала разнообразные спортивные испытания, такие как плавание на 25 м, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине и смешанное передвижение на дистанцию 1 км.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.