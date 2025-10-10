Власти Минска предложили привлекать к ответственности глав ЖЭУ, которые не замечают бомжей в подвалах и на чердаках

В свою очередь на состояние подвальных, чердачных и технических помещений жилых домов рассказал замначальника Минского городского управления МЧС Максим Яковлев. Пожаров стало меньше, но проверки выявляют захламленность и открытый доступ в подвалы и на чердаки (в 61 из 239 осмотренных домов). Также можно понять, что некоторые из таких помещений используются в качестве жилища лицами без определенного места жительства.