Скончалась звезда фильма «Счастливый человек» Эльвира Осипова

На 89-м году жизни скончалась советская актриса кино и театра Эльвира Осипова. Об этом сообщил актер Артем Цыпин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
— Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом, — рассказал Цыпин у себя на странице.
Осипова родилась 24 июня 1946 года. В разные годы она играла в Красноярском ТЮЗе, Ленинградском Малом драматическом театре, Ленинградском театре имени Ленсовета и Театре на Васильевском.
За свою карьеру ей удалось добиться успеха как в театре, так и в кино. Например, в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова она играла в таких постановках, как «Три сестры», «Дядя Ваня» и многих других спектаклях из классического и современного репертуара.
Кинозрителям она стала известна благодаря ролям в лентах «Волчок», «Счастливый человек», «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Черная курица, или Подземные жители».