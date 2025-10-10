Ричмонд
Ученые предупредили о новой магнитной буре, которая продлится три дня

В воскресенье, 12 октября, на Землю может обрушиться магнитная буря. Причиной этому послужит образовавшаяся на Солнце корональная дыра. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Сибирского отделения РАН.

— Очередная, стоящая упоминания, корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье, — говорится в материале.

В настоящее время прогнозируется, что воздействие бури на Землю будет «умеренным» и сохранится на протяжении примерно двух суток, до вторника, включительно.

4 октября в лаборатории сообщили, что магнитная буря, продолжавшаяся в течение всей недели, завершилась. Ученые отметили, что прошедшая магнитная буря стала одной из самых продолжительных в рамках 25-го солнечного цикла: возмущение магнитного поля Земли сохранялось около четырех дней.

Специалисты также зафиксировали на Солнце сильную вспышку предпоследнего класса мощности в ночь на 20 сентября. Ночью 12 августа Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель без подобных явлений.