Юбилейный фестиваль «Наука 0+» в Москве открыл «балет кота Шредингера»

Квантовые технологии выбраны главной темой фестиваля в этом году в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. В беседе с журналистами ректор МГУ Виктор Садовничий указал на то, что квантовая механика окружает современных людей. «Это уже наша жизнь, мы никуда не уйдем от этого. И у вас в руках сейчас находится прибор, который использует эти явления. Поэтому надо рассказывать об этом», — добавил он, обращаясь к одному из корреспондентов.