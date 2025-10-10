Глазьев рассказал о решении вопроса с процедурой верификации сим-карт белорусов в России

По словам Сергея Глазьева, с необходимостью перерегистрации сим-карт столкнулись многие белорусы. Такая процедура в России была связана с требованием безопасности. «Дискриминации здесь не было, потому что это касалось и российских, и белорусских граждан. Но российские граждане могли это делать через “Госуслуги” (российский портал. — Прим. БЕЛТА) дистанционно. У белорусских граждан к системе “Госуслуги” в России прямого доступа не было. Поэтому возникала проблема очередей», — пояснил госсекретарь.