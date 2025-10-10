Глазьев рассказал о решении вопроса с процедурой верификации сим-карт белорусов в России

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев после встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в комментарии журналистам рассказал о решении вопроса с процедурой верификации сим-карт белорусов в России, передает корреспондент БЕЛТА.
Кочанова: на пути реализации союзных программ не должно быть барьеров.
Проживающим в России иностранцам, в том числе гражданам Беларуси, а также тем, кто часто приезжает в РФ с деловыми или личными целями, для продолжения использования сим-карт российских сотовых операторов необходимо было в срок до 1 июля сдать свои биометрические данные. Это же касается и приобретения новых российских сим-карт.
По словам Сергея Глазьева, с необходимостью перерегистрации сим-карт столкнулись многие белорусы. Такая процедура в России была связана с требованием безопасности. «Дискриминации здесь не было, потому что это касалось и российских, и белорусских граждан. Но российские граждане могли это делать через “Госуслуги” (российский портал. — Прим. БЕЛТА) дистанционно. У белорусских граждан к системе “Госуслуги” в России прямого доступа не было. Поэтому возникала проблема очередей», — пояснил госсекретарь.
Благодаря усилиям правительств Москвы и Санкт-Петербурга «открываются все МФЦ (многофункциональные центры. — Прим. БЕЛТА) для приема заявлений белорусских граждан о перерегистрации», отметил он.
«Но мы хотим пойти еще дальше: соединить два портала — “Е-Паслугу” в Беларуси и “Госуслуги” в России, чтобы эти информационные системы могли оперативно обмениваться данными для подтверждения их достоверности. И тогда можно, не выезжая из Беларуси, пройти перерегистрацию на российских “Госуслугах”. Надеемся, что мы эти проблемы скоро решим», — рассказал Сергей Глазьев.
Важнейшим направлением работы, которое обсуждалось на встрече, стало продолжение научно-технических программ Союзного государства. По словам Сергея Глазьева, в Беларуси достигнуты потрясающие результаты в сфере практического применения ряда программ СГ. Особенно это касается реализации программ в области здравоохранения. В частности, была реализована программа «ДНК-идентификация».
Госсекретарь Союзного государства заметил, что Беларусь стала лидером в мире по применению стволовых клеток, в том числе по разработке методик, разработке и внедрению препаратов. Беларусь лидирует в СНГ в плане медицинского туризма. Это направление чрезвычайно интересно и перспективно. Соответствующими вопросами в Союзном государстве намерены заниматься и далее.
Отдельное внимание уделялось реализации решений Форума регионов, который прошел в Нижнем Новгороде. Принят пакет рекомендаций, предусматривающий развитие кооперации, сотрудничества во всех сферах экономики, реализацию межрегиональных программ.
«Мы сейчас работаем над механизмами финансирования совместных проектов. В том числе подготовлено положение о субсидировании процентных ставок для инвестиционных проектов по совместному производству товаров Союзного государства», — сказал Сергей Глазьев. Он сообщил, что понятие «товар Союзного государства» находит практическое воплощение в методике, которую планируется вскоре утвердить. Если данное понятие будет введено в оборот, можно подумать о механизмах кредитования производства таких товаров.
«В общем, у нас хорошие перспективы дальнейшего развития. Сейчас дорабатывается прогноз социально-экономического развития Союзного государства — новое направление совместной работы наших министерств», — добавил Сергей Глазьев.
Он подчеркнул, что в качестве главного критерия работы выступает принцип равенства прав юридических и физических лиц — как белорусских в РФ, так и российских в Беларуси. -0-