«Даже спустя 27 лет боль потери невыносима». Родители жертв могилевского маньяка о гибели дочерей

Родители не смогли принять суровую реальность. Мама Насти уехала в столицу, а ее отец — в Витебск. «Как только дочь похоронили, 18 апреля, сразу жена собрала ребенка младшего и увезла к своим родителям в Минск. Я оставаться тоже не хотел один, и я уехал к родителям, у меня здесь родители жили, в Витебске. Так вот мы разъехались. Она звала меня в Минск. Я сказал, пока не найду убийцу, я никуда не уеду. Жизнь вся изменилась», — поделился Анатолий, сказав, что целью его жизни стал поиск душегуба.