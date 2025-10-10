«Даже спустя 27 лет боль потери невыносима». Родители жертв могилевского маньяка о гибели дочерей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родители жертв серийного маньяка, орудовавшего с 1996 по 1999 годы в белорусских городах, рассказали в эфире телеканала ОНТ, как отзывается в них гибель ребенка спустя годы.
Проверено около 100 тыс. человек. Правоохранители рассказали о раскрытии преступлений серийного маньяка.
В Орше в апреле 1997 года в подъезде дома нашли труп 12-летней Анастасии, которая была задушена и изнасилована. Она стала жертвой серийного маньяка, жителя Могилева Юрия Демьянова, чьи преступления раскрыли спустя почти 30 лет.
«Я не знаю, за что убили мою дочь, 12 лет было, только исполнилось — 25 марта день рождения. Зачем же ее убивать? Вся школа хоронила», — до сих пор задается вопросом Анатолий, отец девочки.
Родители не смогли принять суровую реальность. Мама Насти уехала в столицу, а ее отец — в Витебск. «Как только дочь похоронили, 18 апреля, сразу жена собрала ребенка младшего и увезла к своим родителям в Минск. Я оставаться тоже не хотел один, и я уехал к родителям, у меня здесь родители жили, в Витебске. Так вот мы разъехались. Она звала меня в Минск. Я сказал, пока не найду убийцу, я никуда не уеду. Жизнь вся изменилась», — поделился Анатолий, сказав, что целью его жизни стал поиск душегуба.
Он долгие годы хранил газетные вырезки о других схожих жертвах и фото дочери, которую маньяк не пощадил. «У меня Настя — единственная дочь. Мы ее очень желали. Кроме Насти, у меня еще три сына, они старше, Настя была младшая. Единственная дочь была, и ту потерял», — сказал Анатолий.
Во время следственного эксперимента на месте преступления маньяк рассказал, что принял девочку за 14-летнюю. Как и в других случаях, он проследил за жертвой, остановил ее в подъезде и сказал, что ничего плохого не сделает, если она не будет кричать. Девочка, испугавшись, подняла шум, и Юрий Демьянов задушил ее, надругался над телом. Все произошло днем. Преступника спугнул житель подъезда, который стал спускаться по лестнице, и насильник, испугавшись, убежал.
В июне 1998 года в одной из многоэтажек Витебска Демьянов аналогичным образом убил 15-летнюю девочку. Это была пятая жертва маньяка. Проехав с ней в лифте и увидев, что ее никто не встречает, он взял подростка за руку, сказал: «Ничего не бойтесь, я вам ничего не сделаю, а если будете кричать, я вас зарежу». И когда витебчанка стала кричать, он ее задушил и затем совершил половой акт.
«Убийство произошло среди белого дня. Спустя несколько месяцев так же жестоко была убита еще одна девочка, при похожих обстоятельствах, такого же возраста, — рассказала Инга, мать первой витебской жертвы. — Город находился в оцепенении. Родители собирались, объединялись, чтобы собирать детей со школы. Девочек не выпускали из дому. Даже сейчас, спустя 27 лет, боль потери невыносима. Весь мир рухнул. Не было сил жить дальше».-0-
