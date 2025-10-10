В Минске на ул. Кальварийской затруднено движение из-за ДТП

«Из-за ДТП в районе дома № 60 по улице Кальварийской затруднено движение со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Ольшевского. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска», — сообщили в Госавтоинспекции.