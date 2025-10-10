В Москве благоустроили территорию у станции «Останкино»

На участках улицы Новомосковской расширили тротуары, чтобы горожанам было комфортно передвигаться, а также установили два новых остановочных павильона и организовали парковки для автомобилистов. На проезжей части обновили асфальтовое покрытие, а на нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор освещения. Кроме того, на пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской улицей обновили светофоры. На территории рядом со станцией также разбили 10,7 тыс. кв. м газона.