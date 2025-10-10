В Москве благоустроили территорию у станции «Останкино»

Благоустройство территории рядом со станцией «Останкино» МЦД-3 на северо-востоке столицы завершили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства оборудовали удобные подходы и подъезды к станции и обеспечили условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой Рощи», — отметил Бирюков.
На участках улицы Новомосковской расширили тротуары, чтобы горожанам было комфортно передвигаться, а также установили два новых остановочных павильона и организовали парковки для автомобилистов. На проезжей части обновили асфальтовое покрытие, а на нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор освещения. Кроме того, на пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской улицей обновили светофоры. На территории рядом со станцией также разбили 10,7 тыс. кв. м газона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.