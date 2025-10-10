В донском хуторе Старая Станица прошла ярмарка мастеров

Уездная ярмарка мастеров состоялась в хуторе Старая Станица Каменского района Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие было организовано 4 октября в парке «Лога», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
К ярмарке присоединились 100 ремесленников из разных городов страны, которые представили свои изделия. На главной сцене парка для гостей также подготовили театральное представление. Для детей организовали особую развлекательную программу: игры, конкурсы и мастер-классы. Особое внимание привлекли фотозоны, оформленные в духе русской деревни. Все желающие смогли сделать яркие и запоминающиеся снимки.
Отметим, парк «Лога» — одно из мест для отдыха на Дону, где можно прогуляться у прудов, увидеть необычные скульптуры и сказочный замок.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.